Вячеслав Володин потратил около 40 млн на помощь детям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил часть своих доходов за 2018 год на благотворительность.

Отмечается, что общая сумма пожертвований составила 38,85 миллиона рублей.

Из ни 22 млн рублей Володин направил на строительство школы «Феникс» для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино Смоленской области, а также на приобретение зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников.

Пять млн рублей спикер ГД направил на завершение строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова, отмечается на сайте нижней палаты.

Еще 2,5 млн рублей Володин пожертвовал благотворительному фонду имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Ещё 4,25 млн рублей - на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ.

Согласно декларации за 2017 год, парламентарий указал доход в 51,4 миллиона рублей, передает РИА «Новости».