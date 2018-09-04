Вячеслав Володин и Андрей Воробьев рассказали о бизнесе в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провели в Красногорске встречу с предпринимателями региона.

Чиновники выделили основные направления, в которых правительство должно поддерживать бизнес в Московской области.

Андрей Воробьев заявил, что власть будет решать даже самые мелкие вопросы бизнеса, потому что благодаря решению различных вопросов, регион может развивать экономику, получать налоги, самое главное — создавать рабочие места.

Вячеслав Володин выразил слова благодарности Воробьеву, который был инициатором данной встречи, передает «Подмосковье сегодня».

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