Вячеслав Володин и Андрей Воробьев рассказали о бизнесе в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провели в Красногорске встречу с предпринимателями региона.
Чиновники выделили основные направления, в которых правительство должно поддерживать бизнес в Московской области.
Андрей Воробьев заявил, что власть будет решать даже самые мелкие вопросы бизнеса, потому что благодаря решению различных вопросов, регион может развивать экономику, получать налоги, самое главное — создавать рабочие места.
Вячеслав Володин выразил слова благодарности Воробьеву, который был инициатором данной встречи, передает «Подмосковье сегодня».
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