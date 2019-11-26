Ввод эталонных тарифов в ЖКХ отложен

В России решено отложить ввод эталонных тарифов в ЖКХ, так как Минстрой не смог согласовать проект постановления кабмина об их утверждении.

Предполагалось, что эталонные значения исключат возможность регионов поднимать расценки выше норматива без согласования с Федеральной антимонопольной службой. Тарифы предлагается вводить постепенно, с 2021 по 2023 год. В Минстрое настаивают на доработках.

«В отсутствие предварительной оценки уровня эталонных значений затрат по регионам, позволяющей достоверно определить сроки перехода субъектов РФ на метод эталонных расходов, принятие указанного проекта постановления Минстрой считает преждевременным», - говорится в письме к Минэкономразвития, где готовят таблицу разногласий по проекту, которую передадут в Минстрой, сообщают «Известия».

По данным ФАС, россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил предоставить россиянам право не платить за некачественные коммунальные услуги. Парламентарий ссылается на регулярно поступающие жалобы от россиян на высокие тарифы и несоответствие качества коммунальных услуг стоимости.

В России законодательно разрешено производить перерасчет за некачественные услуги, но его алгоритм сложен и плохо понятен, указывает депутат. Он предлагает вовсе избавить граждан от оплаты, встав на защиту прав потребителей.

Ранее правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ на 2020 год. Больше всего коммуналка вырастет в Чеченской Республике – на 6,5%.

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