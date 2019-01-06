Вузы России начнут готовить судей для беспилотников

В течение 10 лет в России появится новая профессия – комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотным транспортом. Об этом рассказали в пресс-службе НТИ «Автонет».

Будущие специалисты смогут оценивать действия беспилотников и принимать решения в случае возникновения спорных ситуаций при ДТП. Новая специализация может появиться в юриспруденции. Это означает, что будет разработано новое право в сфере регулирования действий беспилотников.

Программа обучения студентов будет включать естественные, технические и общественные науки. В числе основных компетенций будущего комиссара – наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений и цифровая грамотность, передает РИА Новости.

Разработкой концепции «профессий будущего» займется НТИ «Автонет». Уже к 2020 году утвердят список вузов, которые будут разрабатывать и внедрять инновационные программы подготовки специалистов.