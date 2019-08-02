ВЦИОМ: россияне одобряют жесткие меры МВД на митингах

Почти 70% россиян считают, что власти имеет право жестко разгонять незаконные митинги. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об акции протеста, прошедшей 27 июля в Москве.

Большинство россиян (69%) выразили согласие с тем, чтобы власть применяла жесткие меры в отношении митингующих. Среди москвичей такого мнения придерживаются 61% граждан.

Респондентам также задали вопрос относительно регистрации кандидатов в Мосгордуму, которые допустили нарушения при выдвижении. 54% граждан считают, что Мосгоризбирком должен отказать таким кандидатам, 29% думают об обратном, пишет РБК.

Напомним, 27 июля в Москве состоялась акция «За честные выборы». По ее итогам задержали 1074 человека, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

