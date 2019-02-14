ВЦИОМ посчитал влюбленных ко Дню святого Валентина

Почти 59% россиян признались, что в настоящий момент влюблены. Это следует из опроса ВЦИОМ.

Среди мужчин доля влюбленных существенно выше – 66% против 54%. Влюбленность распространена среди респондентов в возрасте 25-34 лет (72%) и 35-44 лет (69%).

Опрошенные рассказали, что влюбленность выражается в заботе (у 15%), внимании (13%) и подарках (13%). Мужчины демонстрируют чувства, даря цветы (22%) и подарки (18%), а женщины – заботу (19%) и внимание (14%), передает РБК.

В сентябре ВЦИОМ посчитал, что холостяков в России в два раза больше, чем незамужних женщин (16% и 7% соответственно).