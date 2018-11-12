ВЦИОМ подвел итоги опроса о названиях для аэропортов России

Аэропортам Москвы могут присвоить названия в честь легендарных ученых, литераторов, военачальников и политиков. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ в рамках проекта «Великие имена России».

В частности, в числе лидеров названий для «Домодедово» оказались имена военачальников Георгия Жукова и Михаила Кутузова, а также ученого Михаила Ломоносова и политика Евгения Примакова.

Аэропорт «Шереметьево» хотели бы назвать в честь химика Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского или авиаконструктора Андрея Туполева.

«Внуково» могут присвоить имя ученых Сергея Королева, Константина Циолковского или Андрея Туполева.

Петербургский аэропорт «Пулково» чаще всего хотели бы назвать в честь государственных деятелей Петра Великого или Александра Невского.

Для воздушной гавани Калининграда предложили имена философа Иммануила Канта и императрицы Елизаветы Петровны, пишет «Интерфакс-недвижимость».

В опросе ВЦИОМ приняли участие 37,6 тысяч респондентов из 39 регионов России.