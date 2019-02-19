ВЦИОМ: У населения Курил нет желания отдавать острова Японии

Подавляющее большинство жителей Курил (96%) высказались против передачи островов Японии. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи задавали гражданам вопрос «Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?». Доля противников передачи островов в равной степени высока на всех островах и составляет 97% на Итурупе, 96% на Кунашире и 92% на Шикотане, пишут «Ведомости».

Аналогичный опрос ВЦИОМ проводил в конце января 2019 года. Тогда против передачи Курил высказались 93% жителей островов. Опрос, проведенный на всей территории России показал, что 77% россиян не поддерживают передачу территории Японии.

Напомним, для заключения мирного договора с Россией Япония требует передать четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия утверждает, что данные территории отошли СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит обсуждению.