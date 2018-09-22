Второй тур выборов главы Хакасии назначен на 7 октября

Второй тур выборов главы Хакасии назначен на 7 октября. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

В выборах примут участие два кандидата – Валентин Коновалов от КПРФ и Андрей Филягин от «Справедливой России».

Действующий глава республики Виктор Зимин отказался от участия во втором туре. По данным избирательной комиссии Хакасии, он снялся с выборов по состоянию здоровья.

С 22 сентября в Хакасии стартует избирательная комиссия, передает РИА Новости.

В Единый день голосования избиратели отдали большинство голосов за Валентина Коновалова (44,81%). Виктор Зимин набрал 32,42%, а кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин - 11,23%.

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