Второй муж Пугачёвой осудил провокаторов на митинге в Москве

Кинорежиссёр Алпександр Стефанович в интервью Агентству горродских новостей «Москва» заявил о необходимости привлечь к ответственности провокаторов, присутствовавших на митинге в минувшую субботу.

«На проспекте Академика Сахарова явно сначала не хватало публики - туда подтянули каких-то музыкантов. Половина молодежи собралась послушать Oxxxymiron и других артистов, так что это был скорее не митинг, а концерт, ― заметил режиссёр, который, как отмечают критики, в своё время придумал главные фирменные образы Аллы Пугачёвой. ― Потом вдруг стали вылезать на сцену вот эти люди, которые начали говорить - так, мы сейчас дружными рядами идём туда-то через такое-то метро. Оказывается, там уже были разработаны целые планы для этой провокации».

По словам Стефановича, такие призывы на мирном согласованном митинге являются чистой провокацией. «Провокаторы и нарушители порядка должны нести административную, а то и уголовную ответственность», ― заявил Стефанович.

При этом режиссёр указал на безусловное право оппозиции высказывать свое мнение по важным социальным и политическим опросам.