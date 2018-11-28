Первая в Москве канатная дорога не устояла перед хакерами
Спустя два дня после открытия канатная дорога в Москве приостановила свою работу. Причиной стала кибератака на серверы объекта.
Атака была зафиксирована днем около 14:00. Обнаружив несанкционированную кибератаку, сотрудники Московской канатной дороги срочно высадили пассажиров на станциях назначения. Сейчас дорога не работает, уточняет ТАСС.
Дорога была открыта 26 ноября при участии мэра столицы Сергея Собянина. Она тянется от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников.
Протяженность дороги составляет 700 метров. Фуникулер может перевозить до 1,6 тыс. пассажиров в час.
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