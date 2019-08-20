Вторник станет самым тёплым днём августа в Москве

Вторник может стать самым тёплым месяцем в августе. Воздух в Москве прогреется до 29 градусов. Дождей не планируется.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, может быть кратковременный дождь на западе и северо-западе столицы. Ветер будет слабый. Атмосферное давление останется выше нормы - 753 миллиметра ртутного столба, передают РИА Новости.

В июле синоптики также обещали тёплую погоду. Столбик термометра, однако, опускался иногда ниже 15 градусов.