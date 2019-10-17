Вступившегося за мать россиянина кинули в тюрьму на Кипре

Суд кипрского города Лимасол приговорил россиянина к неделе тюрьмы. Мужчина ударил водителя после того, как тот грубо схватил за руку мать нападавшего.

Инцидент произошел в начале октября в Айя-Напе. Двое братьев из России сели в автобус со своей мамой и хотели оплатить проезд мелочью. Водитель возмутился такой наглости и начал вести себя неадекватно.

Когда один из молодых людей начал снимать происходящее на камеру, водитель выхватил телефон, сильно сжал руку женщине и выкинул его. Тогда один из братьев ударил водителя по лицу.

В итоге россиян задержала местная полиция. Из-под ареста их выпустили под залог в 3000 евро.

Женщина вылетела в Россию, а ее сыновья выехали из Айя-Напы в Лимасол дожидаться заседания суда.

Суд назначил штраф в 300 евро. Такой суммы у ударившего водителя парня не оказалось, и его отправили на неделю за решетку, сообщает РИА «Новости».

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