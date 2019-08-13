В США вступило в силу ограничение на китайские гаджеты

13 августа в США вступает в силу закон, запрещающий государственным учреждением закупать и использовать в работе оборудование и гаджеты китайских производителей ZTE и Huawei. Пользоваться продукцией укащанных брендов отныне запрещено Пентагону, NASA и Администрации общих служб США.

Запрет распространяется на телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei и их дочерних предприятий. Также невозможно станет использовать системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology и их дочерних предприятий. Помимо самих устройств нельзя будет приобретать и услуги у этих компаний.

Данные ограничения были одобрены и утверждены Конгрессом ещё в августе 2018-го года.

«Администрация серьезно привержена защите нашей страны от иностранных противников и полностью выполнит требования Конгресса о введении запрета на китайское телекоммуникационное оборудование и системы видеонаблюдения, в том числе производства Huawei», ― приводит ТАСС слова официального представителя административно-бюджетного управления Белого дома Джейкоба Вуда.

При этом, в начале месяца глава Белого дома Дональд Трамп заявил жррналистам, что ограничения эти могут быть и отменены, если между США и Китаем будет достигнута новая торговая договорённость.