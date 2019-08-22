Встреча президентов по Сирии пройдёт 16 сентября

Переговоры лидеров России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии пройдет 16 сентября в Анкаре. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Москва подтвердила факт встречи. На повестку вынесут ситуацию в САР - гуманитарные вопросы и процесс политического урегулирования, пишет ФАН.

Первый саммит в таком формате прошел в Сочи в ноябре 2017 года. В ходе переговоров три страны обсуждают возможный диалог официального Дамаска и оппозиции в рамках Конгресса сирийского национального диалога.

В стране с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Запрещённая а России группировка «ИГИЛ» все ещё действует не территории Сирии.