Встреча президентов по Сирии пройдёт 16 сентября
Переговоры лидеров России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии пройдет 16 сентября в Анкаре. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Москва подтвердила факт встречи. На повестку вынесут ситуацию в САР - гуманитарные вопросы и процесс политического урегулирования, пишет ФАН.
Первый саммит в таком формате прошел в Сочи в ноябре 2017 года. В ходе переговоров три страны обсуждают возможный диалог официального Дамаска и оппозиции в рамках Конгресса сирийского национального диалога.
В стране с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Запрещённая а России группировка «ИГИЛ» все ещё действует не территории Сирии.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!