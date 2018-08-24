Вспышка гепатита поразила сотрудников автозавода в Петербурге

На петербургских автомобильных заводах Nissan и Toyota зафиксировали вспышку заболеваемости острым гепатитом А среди работников.

После проверки выяснилось, компания MFC Foods, являющая организатором питания на обоих предприятиях, грубо нарушала санитарные нормы – сотрудники фирмы не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции.

Деятельность пищеблоков на заводах временно приостановлена, сотрудников Nissan и Toyota экстренно вакцинируют, сообщает «Санкт-Петербург».