Пассажирам приземлившегося в поле A321 заплатят

Все пассажиры самолета A321 «Уральских авиалиний» получат по 100 тысяч рублей, сообщает заместитель гендиректора «Рампорт Аэро», управляющий аэропортом «Жуковский», Евгений Солодилин. Напомним, сегодня утром самолет совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

«По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тыс. руб. То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице - соответственно, здесь страховой случай», — приводит слова Солодилина «Коммерсант».

По последним данным медицинская помощь понадобилась 74 пассажирам, среди которых 19 детей. Всего на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

15 августа самолет вылетел из Москвы в Симферополь. Сразу после вылета он столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя два двигателя. Самолет был вынужден приземлиться – борт посадили на кукурузное поле.