Во всем общественном транспорте Москвы отключили турникеты
На всех маршрутах наземного транспорта столицы с 1 сентября отключили турникеты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Нововведение коснулось 670 маршрутов общественного транспорта. Пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне.
Бестурникетная система была введена 1 января на 80 наиболее востребованных маршрутах автобусов, а с 16 июня – во всех трамваях города. Собеседник рассказал «Интерфаксу», что из-за отсутствия турникетов пассажиры смогут экономить до 20 минут времени.
Первые турникеты установили в 2001 году в общественном транспорте Зеленограда. Затем они были внедрены на большинстве маршрутов ГУП «Мосгортранс» в целях борьбы с безбилетниками.
Следующая новость Свыше 60 биатлонистов из России заподозрили в допинге
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии