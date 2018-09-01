Во всем общественном транспорте Москвы отключили турникеты

На всех маршрутах наземного транспорта столицы с 1 сентября отключили турникеты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Нововведение коснулось 670 маршрутов общественного транспорта. Пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне.

Бестурникетная система была введена 1 января на 80 наиболее востребованных маршрутах автобусов, а с 16 июня – во всех трамваях города. Собеседник рассказал «Интерфаксу», что из-за отсутствия турникетов пассажиры смогут экономить до 20 минут времени.

Первые турникеты установили в 2001 году в общественном транспорте Зеленограда. Затем они были внедрены на большинстве маршрутов ГУП «Мосгортранс» в целях борьбы с безбилетниками.