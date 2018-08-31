Всех россиян переведут на «умные» счетчики электричества

Новые счетчики электричества в жилых домах россиян будут оснащены функцией дистанционной передачи данных.

Отмечается, что такими приборами учета после 1 января 2020 года должны быть оборудованы все новостройки.

Также интеллектуальные системы учёта можно будет поставить и во время проверки уже действующих приборов, отмечает «НСН».