Всех россиян переведут на «умные» счетчики электричества
Новые счетчики электричества в жилых домах россиян будут оснащены функцией дистанционной передачи данных.
Отмечается, что такими приборами учета после 1 января 2020 года должны быть оборудованы все новостройки.
Также интеллектуальные системы учёта можно будет поставить и во время проверки уже действующих приборов, отмечает «НСН».
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