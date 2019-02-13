«Все наоборот»: Александр Друзь объяснился за «покупку» ответов

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что «старательно подыграл» главному редактору «Кто хочет стать миллионером?» Илье Беру, который пытался спровоцировать его на нечестную игру.

По словам Друзя, Бер предложил сделку с передачей ответов на вопросы в обмен на деньги. Телефонный разговор, который был растиражирован главредом, магистр отрицать не стал.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот», - сказал Друзь.

Магистр объснил, что удивился наглости Бера и решил посмотреть, насколько далеко пойдет человек. «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», - добавил Друзь в разговоре с РБК.

Магистр указал, что рассказал о ситуации другому игроку «Что? Где? Когда?» Виктору Сидневу. Они договорились, что если на игре будут те же вопросы, о которых рассказал Бер, то сделают все, чтобы не выиграть.

Ранее главред сообщил, что Друзь обратился к нему с просьбой передать ответы на вопросы в обмен на долю в выигрыше. Речь идет о программе, записанной 23 ноября 2018 года. Первый канал заявил, что разбирается в случившемся.

* Фотография из социальных сетей