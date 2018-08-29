Во время выступления Владимира Путина в России укрепился рубль
На фоне обращения российского президента 29 августа по поводу разъяснения пенсионной реформы рубль начал расти к доллару и евро.
Отмечается, что за это время (президент выступал около получаса) курс доллара опустился до 67,67 рублей; евро - до 78,95 рублей, отмечает «Народные новости».
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