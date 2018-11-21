«Время владеть идеалом»: Mazda начала выпуск новой «шестерки»

На заводе Mazda Sollers во Владивостоке стартовал серийный выпуск обновленного седана Mazda 6. Основное новшество автомобиля – появление турбомотора объемом 2,5 литра, мощность которого была специально снижена для России с 253 до 231 лошадиных сил.

Внешне машина почти не изменилась: производитель изменил бамперы, решетку радиатора, задние фонари, модифицировал систему вызова экстренных служб. Внутри салона поменяли переднюю панель и доработали сиденья.

Дополнительно покупатель может заказать защитную шторку от солнечного света для заднего окна, вентиляцию передних сидений, круговой обзор на 360 градусов и другие опции. Производитель усовершенствовал подушки безопасности, электроподогрев рулевого колеса.

Базовым мотором для «шестерки» останется бензиновый атмосферник на 2 литра. Минимальная стоимость автомобиля с таким двигателем составит 1 431 000 рублей. Для клиентов будет доступна версия с усовершенствованным двигателем объемом 2,5 литра. Ее цена начинается от 1 616 000 рублей.

Первые автомобили появятся в автосалонах уже 1 декабря 2018 года, пишет «Российская газета».

В течение 9 месяцев текущего года в России было продано 22 424 автомобиля Mazda. На модель Mazda 6 приходится 19% от всего объема продаж.