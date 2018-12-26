Время истекло: Украина отменила военное положение

Время истекло: Украина отменила военное положение

На Украине 26 декабря в 14:00 истек срок действия военного положения. Об этом объявил украинский президент Петр Порошенко.

Решение «базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве», отметил он в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Военное положение ввели 26 ноября в 14:00 сроком на 30 дней. Оно коснулось 10 украинских областей: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также внутренних вод Украины Азово-Керченской акватории, пишет «Интерфакс».

Президент объявил военное положение на следующий день после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три военных украинских корабля. Они направлялись из Одессы в Мариуполь. Россия утверждает, что корабли незаконно пересекли российскую границу, так как Украина не подавала заявки на проход судов. Киев заявил, что заявка подавалась, однако ответа на нее не последовало.

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