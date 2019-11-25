Врачи рассказали о продуктах взамен лекарств

Oвес, мед, имбирь, куркумa и прочие продукты способны заменить лекарствa и укрепить здоровье.

Как сообщила врач Франциска Рубин, для здоровья кишечникa важны oвcянкa и капуста. Oвec содержит клетчатку, которая помогает в профилактике ракa, понижает уровень холестерина. Капуста позволит облегчить пищеварение и нормализовать зрение.

По словам медика, мед незаменим при бронхите, а компрессы с ним — при артрозе. Имбирь способен разжижать кровь и понижать уровень сахара и холестерина. Кроме того, имбирное обертывание полезно для почек.

Ложка оливкового масла в день поможет укрепить сосуды, а льняное масло предотвращает образование тромбов. Маслом тимьяна можно растереть грудную клетку при бронхите.

Головную боль снимет кофе с лимоном. Кроме того, цитрус смягчает ороговевшую кожу на локтях и стопах.

При прыщах и сыпи Рубин посоветовала делать маски из меда и куркумы. При приеме внутрь эта пряность действует как противовоспалительное средство.

Луковый суп полезен для борьбы с циститом, а вареный картофель поможет избавиться от изжоги.

Как сообщалось ранее, капуста, брокколи и редис положительным образом влияют на состояние артерий пожилых женщин и заметно продлевают им жизнь, выяснили австралийские ученые.

По словам Лорен Блеккенхорст из университета Западной Австралии в Кроули, стенки артерий женщин, регулярно употребляющих овощи, оказались на 0,05 миллиметра тоньше, что снижает шансы преждевременной гибели на 10-18 процентов, сообщают «Известия».

Ранее ученые не обращали особого внимания на то, как овощи влияют на состояние сердца и сосудов. Австралийские медики решили восполнить этот пробел, наблюдая за здоровьем почти тысячи пожилых женщин.

Увеличение толщины стенок сонной артерии ведет к ухудшению кровоснабжения мозга, развитию ишемии и повышает вероятность появления тромбов в ее ответвлениях, что резко снижает продолжительность жизни человека.

Как показали проведенные эксперименты, ежедневное употребление более 200 грамм овощей положительно сказывается на состоянии сосудов. Особенно сильно эта зависимость проявляется при употреблении капусты и других овощей из семейства крестоцветных, сообщает «РИА Новости».

Читайте нас в мобильном приложении