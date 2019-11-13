Врачи прооперировали поедавшую собственные волосы москвичку

Врачи в подмосковных Люберцах спасли 30-летнюю женщину, которая страдала навязчивым поеданием волос.

Заболевание называют «синдром Рапунцель». Недуг преследовал девушку более 10 лет, за это время в ее желудочно-кишечном тракте скопилось большое количество волос - ком размерами 20х15 см.

По словам врачей, девушка ела волосы еще со школы. В ходе операции эндоскопическим методом из желудка волосяной ком удалось извлечь, сообщают «Известия».

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, она готовится к выписке.

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