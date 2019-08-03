Врачи московского центра грабили «больных» пенсионеров

В московском медицинском центре «Все врачи» сотрудники оформляли на своих клиентов кредиты. Большинство обманутых врачами — пенсионеры.

Злополучная клиника расположена на улице Новослободская, дом 3.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, ничего не подозревающих москвичей и гостей столицы приглашали в клинику под предлогом проведения бесплатной диагностики на современном оборудовании в связи с реализацией государственной программы и при поддержке правительства Москвы.

Во время «обследования» у пациентов якобы выявляли тяжелые заболевания, от которых можно излечиться только в этой больнице. Пожилые люди, как правило, верили врачам. Тогда злоумышленники убеждали их заключать договора на дорогостоящее лечение, а в связи с отсутствием у них таких сумм, предлагали оформить рассрочку под высокие проценты.

В ходе расследования надзорное ведомство выяснило, что медицинские услуги осуществлялись без действующего санитарно-эпидемиологического заключения. Сейчас работа центра прекращена, а материалы дела направлены в суд.