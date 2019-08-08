Врачам и учителям предложили дать финансовую защиту
Госсовет Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях в части оплаты труда педагогов и медиков.
Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных организациях, не может быть меньше двойной величины регионального прожиточного минимума.
В пояснительной записке отмечается, что данные меры помогут исполнить отдельные положения майского указа президента Путина.
Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда заявили, что учитель средней школы и бухгалтер являются сейчас самыми невостребованными профессиями в России.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!