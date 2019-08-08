Врачам и учителям предложили дать финансовую защиту

Госсовет Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях в части оплаты труда педагогов и медиков.

Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных организациях, не может быть меньше двойной величины регионального прожиточного минимума.

В пояснительной записке отмечается, что данные меры помогут исполнить отдельные положения майского указа президента Путина.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда заявили, что учитель средней школы и бухгалтер являются сейчас самыми невостребованными профессиями в России.