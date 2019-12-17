Врач рассказал о лучшем напитке при температуре

Горячий чай может навредить заболевшему человеку.

Как сообщил гастроэнтеролог Илья Минкин, в таком случае лучше выпить теплый чай. «Если чай обжигает слизистую рта, то точно так же он будет действовать и на слизистую оболочку желудка. Надо быть осторожнее с горячими напитками, чтобы не раздражать желудок, ведь мы и так подвергаем его постоянным испытаниям неправильным питанием», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что чай является мочегонным средством, а потому может усугубить процесс выздоровления, так как больной при высокой температуре постоянно потеет, сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось о том, что сотрудники школы биомедицины Дальневосточного федерального университета разработали уникальный напиток, который богат витаминами и минералами.

Его изготавливают на основе молочной сыворотки с добавлением пектина из морской травы и фруктового сока. Он не только утоляет жажду и голод, но способен восполнить силы организма после занятий спортом или болезни.

Ученые предлагают выпускать напиток со вкусом абрикоса, персика или ананаса. Продукт, разлитый в герметичную асептическую упаковку, сохранит свои полезные свойства более месяца, сообщает «Интерфакс».

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