Врач: елка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Елка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у аллергиков, а потому лучше отказаться от новогоднего дерева.

Об этом сообщил врач из Москвы Владимир Болибок. «Если у вас бывают сезонные аллергические реакции на цветущие растения, такие как амброзия или, к примеру, тополиный пух, то есть большая вероятность, что чувствительные рецепторы негативно воспримут и хвою», — сказал он.

Однако и искусственная ель может быть опасна, если сделана некачественно. В жарком помещении она начинает выделять вещество метилфтолат, которое вызывает головную боль и симптомы отравления, сообщают «Известия».

Как выяснилось ранее, елка, семья, праздничные блюда, советские фильмы и возможность отоспаться – вот главные атрибуты Нового года для россиян. Речь президента и Дед Мороз не попали в пятерку популярных ответов.

36% путешественников назвали самым главным атрибутом «елку с мишурой и гирляндами». Еще 15% - возможность собраться вместе с семьей. По 13% получили варианты «новогоднее меню» с салатами оливье, мандаринами и селедкой под шубой, а также «возможность отоспаться».

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