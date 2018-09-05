США впервые согласились с Россией по влиянию терроризма в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что разделяет обеспокоенность России по поводу присутствия террористов в сирийской провинции Идлиб.
Майк Помпео заявил, что в Идлибе действительно присутствуют террористы и утверждение Москвы об этом является верным.
Глава Госдепа США добавил, что американская сторона разделяет озабоченность России по поводу терроризма, который исходит из северной, северо-западной Сирии, а также согласился с тем фактом, что с ними необходимо разобраться, чтобы не допустить экспорт терроризма по всему миру, передает «НСН».
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