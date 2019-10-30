Для возврата бежавших из РФ олигархов предложено изменить УПК

Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс, предусмотрев в нем механизм «безарестного» возвращения беглых олигархов. За это они должны будут участвовать в следствии.

Об этом говорится в письме заместителя генпрокурора Виктора Гриня уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, который просил закончить розыск предпринимателей из «лондонского списка».

Фигурантам экономических дел предлагается вернуться и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения на время следствия, пишет РБК. Гринь указал, что сейчас бизнесмены не несут ответственности за неявку к следователю.

В Генпрокуратуре полагают, что это позволит сотням сограждан вернуться в страну. Однако речи об освобождении от уголовной ответственности не идет.

В феврале прошлого года Титов встречался в Лондоне с предпринимателями, уехавшими из-за уголовного преследования. На ней присутствовали экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и другие. Титову направлено более 100 обращений от желающих вернуться в РФ.