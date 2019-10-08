Возрастную маркировку в РФ изменят на рекомендательную

Депутаты разработали законопроект об изменении возрастной маркировки. Вместо указания конкретного возраста предложено ввести рекомендации «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».

Законопроект был внесен в Госдуму в мае. Его инициировали члены комитета по культуре, передает РИА Новости.

Согласно документу, при демонстрации произведений литературы и искусства театры, концертные залы, музеи, цирки и другие учреждения должны указывать рекомендации в виде словосочетаний «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».

Напомним, 1 сентября 2012 года в России ввели возрастную классификацию информационной продукции 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. Для каждой категории определена информация, недопустимая к демонстрации.