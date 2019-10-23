РФ возобновила прекращенный 10 лет назад ввоз ядерных отходов

В 2019 году Россия возобновила ввоз из Германии ядерных отходов. Поставки были прекращены 10 лет назад.

С 2019 по 2022 годы планируется ввезти 12 тыс. тонн побочных урановых продуктов, оставшихся при производстве топлива для АЭС. К настоящему времени на завод в Свердловской области отправили более 3,5 тыс. тонн. ядерных материалов, говорится в заявлении российского отделения «Гринпис».

Поставки подтвердили в правительстве немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Сделку не придавали огласке.

По российскому закону, в страну запрещено ввозить ядерные отходы для хранения и захоронения. Допускается импорт материалов для дообогащения с последующим возвратом зарубежному поставщику.

Ввоз прекратили в 2009 году под давлением экоактивистов: они утверждали, что отходы хранили в ржавых незакрытых контейнерах. Всего в России накопилось до миллиона тонн отходов, планов по их переработке нет. В том же году немецкая компания отправила российскому партнеру 27,3 тыс. тонн ядерных отходов, но в ФРГ вернулось 10-20% урана, остальное осталось в России.