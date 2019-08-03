Возьмите себя в руки: Мутко раскритиковал власти Приангарья

Вице-премьер Виталий Мутко жестко раскритиковал работу властей Иркутской области по ликвидации последствий сильного паводка. Он потребовал от руководства региона «взять себя в руки» и решить проблемы пострадавших жителей.

«Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Без вас здесь, мужики, не разберемся» , — приводит слова депутата РИА «Новости».

Наводнение произошло в регионе в конце июня. Оно унесло жизни 25 человек. От паводков пострадали более 107 населенных пунктов. Повреждены почти 11 тысяч домов, из которых 3,5 не подлежат восстановлению.

На сегодняшний день никто из потерявших жилье во время наводнения так и не получил квартиру.

Сейчас в шести российских регионах действует режим ЧС. Ранее из-за лесных пожаров режим ЧС был введен в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Кроме этого, из-за сильнейших осадков режим установлен в Амурской области и ЕАО.