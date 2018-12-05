Войска НАТО станут пушечным мясом в конфликте США и РФ

США готовы выйти из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не станет исполнять его обязательства. Это, в свою очередь, ставит под угрозу европейскую безопасность.

Госсекретарь США Майк Помпео, участвуя в переговорах глав МИД стран НАТО, обвинил Россию в нарушении требований РСМД на протяжении нескольких лет. Поводом стала информация о том, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729.

По словам экс-начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергея Хатылева, обвинения звучат «на уровне намеков» и не подтверждены конкретными фактами. Обычно для их установления создается комиссия, которая должна засвидетельствовать конкретное нарушение. «Мы же наблюдаем только спекуляции и шантаж», - сказал он ФБА «Экономика сегодня».

Хатылев объяснил, что разрыв договора влечет риски для Европы. «Да, она вновь размещает реальные ракеты средней и меньшей дальности, но при этом и сама превращается в мишень», - резюмировал он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Штаты давно приняли решение по ДРСМД и сейчас хотят переложить отвественность за судьбу договора на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года генсекретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно договору, стороны обязались ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить такие ракеты в будущем.