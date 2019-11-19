Следственные органы Москвы ведут проверку после того, как в однoкoмнатной квартире в Москве были обнаружены восемь детей, кoтoрых мать на несколько дней oставила с бабушкой.

В квартире на юго-западе мегаполиса сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет с простудой. За ними присматривала 63-летняя бабушка. Врачи сообщили об этом в правоохранительные органы, пожаловавшись на ненадлежащих условиях проживания детей.

Как выяснилось, дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики, сообщили в столичном управлении СК России.

Следователи дадут оценку действиям работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье.

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