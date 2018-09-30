Названа сумма «золотого парашюта» для воронежского замгубернатора

Заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов в связи с выходом на пенсию получит 223,8 тыс. рублей, что приравнивается к 23 должностным окладам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно законодательству, те, кто занимал госдолжности, получают доплату к пенсии по старости и вознаграждение в размере 23 окладов. Должностной оклад заместителя губернатора равен 11 тыс. руб. С июля Агибалову назначена пенсия.

Ранее стало известно, что 15 сентября Агибалова уволили с должности замгубернатора Воронежской области. Спустя время он снова был назначен на ту же должность, но уже временно исполняющим обязанности замглавы региона. Сейчас его зарплата составляет 45 320 руб с ежемесячным поощрением в размере 3,1 оклада, то есть без учета пенсии он сможет получать 180 тыс. рублей, пишет РБК.