Под Воронежем обнаружили останки древних женщин-воинов

Российские ученые обнаружили в лесостепной зоне Воронежской области погребение четырех скифских женщин-воинов, датируемое второй половиной IV века до нашей эры. На черепе одной из женщин был надет полностью сохранившийся головной убор из драгоценных металлов.

Ранее подобные уборы находили в степных погребениях богатых скифов, сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.

Возраст похороненных женщин разнится и составляет 12-13 лет, 20-29 лет, 25-35 лет и 45-50 лет.

Нетронутыми остались два скелета, один из которых принадлежал женщине среднего возраста, а второй — старой для скифского времени женщине возрастом 45-50 лет. Именно на ее скелете был найден скифский головной убор калаф, причем целый, хотя ранее в этом регионе не обнаруживали целые скифские калафы на черепах, пишет N+1.

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