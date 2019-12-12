В Воронеже может открыться оздоровительный комплекс Termoland

11 декабря в Москве в рамках презентации Воронежской области в Торгово-промышленной палате РФ губернатор Александр Гусев встретился с председателем совета директоров ГК «Основа» Александром Ручьевым. На встрече обсуждалась возможная реализация инвестиционного проекта по созданию в Воронеже социально ориентированного оздоровительного комплекса Termoland, предоставляющего бальнеологические санаторно-курортные услуги.

Создание центра предполагает организацию обучения специалистов, массовое внедрение новых оздоровительных технологий и практику общественного здравоохранения. В состав центра будут входить несколько геотермальных, солевых и минеральных бассейнов, зон грязевых процедур, песочные ванны, минеральные сухие ванны, открытые бассейны и зоны отдыха, говорится на сайте правительства Воронежской области.



По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, компания видит большой потенциал в развитии подобных досуговых центров не только в Москве, но и в крупнейших российских городах.

«Мы видим большую заинтересованность регионов в реализации проектов семейной досуговой инфраструктуры, и Воронежская область в числе первых проявила интерес к созданию у себя водного оздоровительного комплекса Termoland. На встрече с губернатором области мы обсудили детали проекта», - рассказал президент ГК «Основа».



ГК «Основа» - многопрофильный российский холдинг, основными направлениями деятельности которого являются девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии и Германии, управление объектами коммерческой недвижимости, инвестиции в развитие проектов семейной досуговой инфраструктуры и в высокотехнологичные проекты.



На сегодняшний день в портфеле компании 14 жилых проектов на разных стадиях: 10 Москве и Подмосковье общей площадью 500 тыс. кв.м, 2 в Чехии и 2 в Германии. В столичном регионе компания строит комплекс премиальных апартаментов Red7 на Садовом кольце, проект бизнес-класса Mainstreet на Кутузовском проспекте, ЖК «Грани» в Текстильщиках, ЖК «Гоголь парк» в Люберцах. Также в управлении ГК «Основа» находится более 130 тыс. м2 недвижимости: 60 тыс. м2 коммерческой недвижимости в торговых центрах и в формате стрит-ритейл, 40 тыс. м2 гостиничной недвижимости и IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 тыс. м2.



Также компания развивает направление семейной досуговой инфраструктуры, в которое входит проект Termoland - городские курорты водных развлечений, парки развлечений Challenge Park, а также сеть семейных парков активного досуга и отдыха Zамания, включающая 19 парков, где ГК «Основа» является соинвестором.

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