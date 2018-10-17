Волонтерам в России разрешат реставрацию памятников культуры

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий допуск волонтеров к работам с объектами культурного наследия. В настоящее время работы с памятниками культуры разрешены лишь лицензированным организациям и физлицам.

В закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» предлагается внести дополнение, которое допускает участие добровольцев в проведении «отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия».

После принятия закона Минкультуры разработает документ, который определит порядок участия волонтеров в работах. В нем также укажут виды работ, в которых могут быть задействованы добровольцы, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

Ранее сообщалось, что 2018 год в России объявлен Годом волонтера.