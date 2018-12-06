«Вполне позитивно»: Дмитрий Медведев подвел итоги года

«Вполне позитивно»: Дмитрий Медведев подвел итоги года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов об инфляции, экономике, дедолларизации, пенсионной реформе и агрессии подростков.

Глава правительства отметил низкую инфляцию в России по итогам года. Он подчеркнул, что показатели укладываются в 4%, заложенные несколько лет назад. В целом этот год стал «вполне позитивным для российской экономики», отметил Медведев.

Он успокоил россиян, заявив, что Россия не откажется от американской валюты, а значит граждане могут «свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары — менять их на рубли или иную валюту».

Премьер-министр указал на особенно высокие достижения сельского хозяйства. «Нашей стране самим небом предназначено кормить всю планету», - отметил он.

Отвечая на вопрос о пенсионной реформе, Медведев указал, что это «самое трудное решение» за последнее десятилетие. Глава правительства признался, что ни президенту, ни ему лично не нравится идея о повышении возраста выхода на пенсию.

Говоря об участившихся случаях агрессии среди подростков, Медведев заявил, что это мировая проблема. Он призвал не списывать происходящее на интернет, передает РИА Новости. Комментируя ситуацию с нападением подростка с ножом на учителя в Жулебино, Медведев сказал: «Слава богу, что… благополучно завершилось».

Напомним, утром 6 декабря ученик московской школы пришел на уроки с ножом. В результате инцидента никто не пострадал, дети были вовремя эвакуированы.

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