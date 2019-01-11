Volkswagen выпустил для России машину версии «все включено»

Немецкий концерн Volkswagen выпустил для России ограниченную серию кроссовера Tiguan в версии «все включено». Она доступна для моделей с двигателем 125 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с силовым агрегатом на 150 л.с. и двойным сцеплением DSG.

Особенность такой модели заключается в окраске кузова с эффектом металлик, наличии центрального замка с дистанционным управлением и двумя складными ключами, противоугонной системы Plus с датчиком присутствия в салоне, аудиосистемы Composition Media, которая имеет цветной 8-дюймовый дисплей и интерфейс App-Connect.

Машина оснащена датчиком дождя, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади и другими опциями. Отдельно предлагается заказать пакет Plus с бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой, а также электроприводом двери багажника. Его цена составляет 35 500 рублей.

Стоимость автомобиля начинается от 1 499 000 рублей. При участии в программе trade-in цена машины снизится до 1 439 000 за версию с двигателем 125 л.с., передает «Российская газета».

Ранее Volkswagen Tiguan вошел в топ-10 самых популярных машин с «автоматом» в РФ.