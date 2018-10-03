Volkswagen уволил гендиректора Audi Руперта Штадлера

Концерн Volkswagen AG объявил об увольнении генерального директора Audi Руперта Штадлера после «дизельного скандала». Штадлер также оставит посты члена правления Volkswagen и председателя правления Audi.

Топ-менеджер покинет компанию в связи с тем, что сейчас находится в тюрьме в Германии и «не способен исполнять свои обязанности члена правления», а также хочет сосредоточиться на своей защите.

Преемника Штадлера еще не назначили. В июне исполняющим обязанности гендиректора стал Абрахам Шот, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

В Volkswagen отметили, что условия увольнения будут зависеть от исхода уголовного дела. Ранее сообщалось, что Штадлер получит компенсацию в связи с досрочным расторжением контракта.

В 2015 году руководство концерна призналось, что на несколько миллионов машин ставилось программное обеспечение, позволявшее занизить данные о вредных выбросах. Из-за «дизельного скандала» Volkswagen выплатил штрафы в размере нескольких миллиардов долларов в нескольких странах. Штадлер ранее заявлял, что не знал о незаконной установке ПО.

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Места: Германия
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