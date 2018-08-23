Военный парад Украины разверзнет землю под Кремлем

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что военный парад в Киеве, который пройдет 24 августа в честь Дня независимости, вызовет «землетрясение в Кремле».

Депутат добавил, что новый украинский танк Т-64 превосходит по мощи российскую «Армату», забыв упомянуть про то, что накануне тяжелая техника задымилась и заглохла по пути на репетицию, а во время субботней репетиции, случившейся 18 августа, в стену киевского бизнес-центра врезалась зенитно-ракетная установка «Бук».

В параде примет участие 4 тысячи военнослужащих, зрителям покажут новые образцы вооружения и технику Украины, сообщает «Санкт-Петербург».