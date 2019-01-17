Военным в запасе запретят соцсети на пять лет

Военным, ушедшим в запас, могут запретить использовать соцсети в течение пяти лет. Нововведение коснется тех армейцев, которые проходили службу в частях с секретным режимом или имели доступ к гостайне.

Новые требования, разработанные Минобороны, включены в законопроект «О статусе военнослужащего». Он был внесен в Госдуму в сентябре 2018 года.

Запрет на пользование соцсетями уже распространяется на действующих военнослужащих. Теперь же он коснется запасников.

Новые поправки подготовлены ко второму чтению документа. В случае их принятия ограничения на использование соцсетей станут прописывать в контракте. Они будут распространяться на офицеров, солдат, сержантов, мичманов и матросов. За нарушение этого требования предусмотрены административная и уголовная ответственность, пишут «Известия».

Напомним, крупный скандал с соцсетями разгорелся в США в 2017 году. Тогда боевики в Ираке ликвидировали четыре вертолета AН-64 Apache. Вину возложили на военнослужащих, которые за день до атаки выложили в соцсети селфи на фоне машин с геотегами.

Ранее Минобороны предложило запретить использовать смартфоны с камерами и системами спутниковой навигации.