Военные с пятого раза пробили затор на реке в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с пятой попытки подорвали плотину, перекрывшую русло реки Бурея. В операции участвовали военные Минобороны.

Они расчищают затор путем подрыва скальных пород. Это уже пятая операция по восстановлению течения по реке. Для подрыва использовали 10 тонн тротила.

С начала работ удалось проделать протоку длиной свыше 160 метров и шириной 35 метров. Сейчас поток воды составляет 200-250 кубометров в секунду. Работы планируют завершить до 18 февраля, передает РИА Новости.

Завал на реке, которая питает Бурейскую ГЭС, образовался 11 декабря. Из-за оползня обрушилась часть сопки – она перекрыла русло реки. Сообщали, что гранитную сопку мог разрушить метеорит, однако сейсмической активности в районе реки замечено не было. В результате инцидента под угрозой затопления оказалось село Чекунда.