Военно-морская база Украины станет поводом вернуть у России Крым
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Украина будет способна создать соответствующую инфраструктуру в виде военно-морской базы в Азовском море, которая будет серьезным оппонентом России в регионе.
По его мнению, это приведет к тому, что Россия будет вынуждена пойти на уступки и сесть за стол переговоров.
Главное, по словам Василия Богдана, убрать Россию с Донбасса и Крыма, передает «НСН».
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