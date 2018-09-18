Военно-морская база Украины станет поводом вернуть у России Крым

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Украина будет способна создать соответствующую инфраструктуру в виде военно-морской базы в Азовском море, которая будет серьезным оппонентом России в регионе.

По его мнению, это приведет к тому, что Россия будет вынуждена пойти на уступки и сесть за стол переговоров.

Главное, по словам Василия Богдана, убрать Россию с Донбасса и Крыма, передает «НСН».