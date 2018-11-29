Военное положение на Украине ударило по правам россиян

Президент Украины Петр Порошенко назвал «полностью оправданным» ограничение прав россиян из-за введения военного положения. Права украинцев при этом ущемлены не будут, заявил украинский лидер.

Порошенко отметил, что для россиян введут ограничение на снятие депозитов, операции по обмену валют. Украинцам он рекомендовал при этом «не бежать в магазины и не скупать спички и соль», пишет РБК.

Ранее Порошенко заявлял о полномасштабной войне России и Украины. Он уверен, что президент России Владимир Путин хочет вернуть «старую Российскую империю», сделав Украину «колонией». Украинские власти наблюдают признаки подготовки вторжения с российской стороны, добавил он.

С 27 ноября в 10 областях страны введено военное положение. Оно продлится до 26 декабря. Поводом для введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Три украинских судна вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны со стрельбой.