Военная техника России получит новый вид сервиса по обслуживанию
Министерство промышленности и торговли разработало проект закона, направленного на создание правовых основ деятельности по сервисному обслуживанию военной техники.
В законодательстве о лицензировании появится новый вид деятельности — сервисное обслуживание вооружения и военной техники.
Отмечается, что введение нового лицензируемого вида деятельности также позволит исключить затраты государственных заказчиков по государственным контрактам на доставку военной техники на ремонтное предприятие без соответствующей необходимости, сообщает «Парламентская газета».
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