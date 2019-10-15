От водонагревателя обрушился дом и погибла женщина в Приморье

17 квартир повреждены в результате обрушения прекрытий пятиэтажного дома в поселке Новонежино Приморского края. Причиной случившегося мог стать взрыв неисправного водонагревателя.

Происшествие случилось в ночь с понедельника на вторник. В 90-квартирном доме обвалились одна потолочная плита, стена и лестничный пролет между четвертым и пятым этажами.

В результате обрушения погибла 44-летняя женщина. У одного ребенка ушиб мягких тканей.

Жильцов эвакуировали и разместили во временных пунктах. Спасатели продолжат доставать из квартир домашних питомцев и необходимые вещи пострадавших.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет ТАСС.

Ранее жилой дом в Магнитогорске, обрушившийся 31 декабря 2018 года, признали пригодным для проживания.